Apple aprirà un negozio nel centro storico di Roma. Lo store, di cui si vocifera da tempo, sorgerà in via del Corso e sarà inaugurato in primavera. Lo ha reso noto la compagnia di Cupertino, aggiungendo che la struttura darà lavoro a 120 persone. Contestualmente Apple chiuderà un altro negozio capitolino, quello che si trova nel centro commerciale RomaEst. I lavoratori di questo esercizio commerciale - assicura - saranno ricollocati negli altri punti vendita romani, senza perdita di posti di lavoro. Il nuovo store si chiamerà «Apple via del Corso» e sarà un «flagship» di rilevanza mondiale, spiega la società californiana. I lavori di ristrutturazione della sede sono stati fatti in partnership con il comune di Roma, la soprintendenza e la proprietà, che è del gruppo Allianz. Questo tipo di collaborazione, volta a tutelare il patrimonio culturale, in passato ha interessato anche altri negozi della Mela, come l'Apple Champs Elysées di Parigi e l'Apple Covent Garden di Londra.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

