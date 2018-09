Applausi e spettacolo È il carnevale romano

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un tripudio di applausi per il Carnevale romano. Lo spettacolo equestre per anni protagonista dei festeggiamenti carnevaleschi romani con gli spettacoli di Piazza del Popolo, ha chiuso con successo la giornata del salto a ostacoli allo Stadio dei Marmi per il Longines Global Champions Tour.In occasione del massimo circuito internazionale della disciplina, il Carnevale romano ha dato il suo contributo alla Capitale che quest'anno ospitando la tappa del premio. Roma vanta importanti tradizioni equestri, afferma lo stesso Marco Lepre, presidente dell'Associazione Carnevale romano che da sempre coordina e organizza la kermesse. La manifestazione ha visto la presenza dei maggiori artisti equestri italiani, protagonisti degli spettacoli di Piazza del Popolo. Tra loro Andrea Giovannini, portabandiera del Carnevale in tutte le sue nove edizioni. Presenti anche altri storici protagonisti come, l'Associazione Italiana Muli Montati e i Butteri di Cottanello. Immancabili, secondo la tradizione del Carnevale romano, i rievocatori del Gruppo Storico Romano, gli Sbandieratori di Castel Madama e i figuranti del corteo storico della Comunitas Sublacensis e degli Sbandieratori e Musici di Velletri. L'intero ricavato è stato devoluto a Officum ONLUS, Associazione con sede presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesu in assistenza a genitori e pazienti affetti dalla Fibrosi Cistica.