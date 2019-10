Appia Antica, sgomberato uno stabile

Al via gli sgomberi stamani da un'area occupata abusivamente all'interno del parco della Caffarella, all'interno del Parco regionale dell'Appia Antica. Si tratta del primo di una serie di interventi programmati con cui Roma Capitale rientra in possesso di terreni e manufatti espropriati da oltre un decennio. Gli edifici del complesso, ex sede di una concessionaria automobilistica, erano stati espropriati nel 2007 e uno di essi era stato dichiarato pericolante. Per liberare il parco da questa ed altre situazioni di occupazione abusiva che si sono protratte nel tempo, è stato istituito da questa Amministrazione un Tavolo tecnico composto dai soggetti coinvolti - dipartimento Tutela ambientale, dipartimento Patrimonio, Ente regionale parco dell'Appia Antica, Municipio VII, Municipio VIII e Polizia locale di Roma Capitale - che in tempi brevi ha ricostruito l'iter giuridico patrimoniale consentendo di procedere con gli interventi di sgombero. All'operazione coordinata dal Dipartimento Tutela ambientale hanno partecipato la Polizia Locale di Roma Capitale, presente sul posto con il nucleo Pronto Intervento Centro Storico (Pics) ed agenti dei gruppi territoriali VII Tuscolano e VIII Tintoretto, i Guardiaparco del Parco regionale Appia Antica e la Asl Roma 2 - Tutela animali.(S. Uni.)

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA