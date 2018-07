Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUno sfregio senza fine, quello che prende di mira fontane e basiliche storiche della Capitale restando sempre impunito. O quasi. Questa volta nel mirino dei vandali è finita la Fontana davanti alla basilica di San Sebastiano fuori le Mura, imbrattata da una colata di vernice nera come il catrame. Si tratta di uno dei punti dell'Appia Antica più suggestivi e visitati dai turisti, per la presenza della Basilica costruita tra il IV e il V secolo. Punto di ritrovo dei gruppi di stranieri, quindi, e crocevia di visite guidate.Quella Fontana di certo è tra le più frequentate di Roma ed è tra le più fotografate, proprio perché rinfresca centinaia di persone tutti i giorni e, allo stesso tempo, fa parte dellòo straordinario complesso monumentale del Parco Archeologico dell'Appia Antica unico al mondo. Ma non per tutti, evidentemente. Nella notte tra martedì e mercoledì infatti qualcuno ha deciso di sfregiare la Fontana, imbrattandola quasi completamente. Con un colore nero difficile da non notare. Ieri mattina infatti il vice parroco ha visto immediatamente quanto accaduto e ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine: «Non è stato un incidente - dice padre Stefano - qui siamo abbandonati e lasciati nell'incuria e nel degrado». Il giorno prima quando, nel momento della chiusura della Basilica alle 17, il vice parroco è passato di lì e non ha notato niente.Probabilmente quindi i vandali hanno agito nel buio, di notte. Il sacerdote si è rivolto alla caserma dei carabinieri San Sebastiano e ora i militari stanno indagando sul caso. E i vandali, qualora venissero identificati, potrebbero essere accusati di danneggiamento aggravato. Non sarebbe la prima volta, a Roma purtroppo i casi di danneggiamento a fontane e monumenti sono troppo frequenti. Dal recente caso della bicicletta lanciata nella fontana della Chiesa Nuova ai bagni ricorrenti nella Fontana di Trevi e nella fontana di piazza Barberini, dagli assalti continui alla fontana dei Catecumeni in piazza Madonna ai Monti fino agli sfregi subiti dalla Barbaccia di piazza di Spagna e dalla Fontana del Moro a piazza Navona. I responsabili, spesso impuniti, a volte vengono beccati e scattano le denunce.