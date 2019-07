Appena conclusa la sua esperienza di assessore alla cultura a Tivoli il principe attore Urbano Barberini torna in scena, oggi alle 21, a Palestrina con lo spettacolo Le parole note nell'ambito rassegna Luci su fortuna nel museo archeologico nazionale MANP che ha sede proprio nel magnifico palazzo Barberini. In un gioco di parole che mette insieme musica e brani celebri di vari autori, Barberini dà vita ad un duetto tra le letture e i ricordi personali accompagnato dal pianoforte di Antonio Figura. Due personalità che denotano curiosità, e che necessitano di ricerca ed esplorazione. L'improvvisazione è il filo conduttore dello spettacolo. Le loro anime di improvvisatori liberi sono la sorgente di molteplici idee, ed il materiale sia musicale che letterario diventa materia grezza.

Via Barberini 2 (Palestrina), oggi alle 21

Venerdì 26 Luglio 2019

