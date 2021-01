Appello bis del processo Mondo di Mezzo volge ormai alle battute finali. I condannati chiedono che le pene vengano mitigate per evitare in carcere anche per il cosiddetto presofferto e per la continuazione dei reati. Condannare Massimo Carminati a undici anni e un mese e Salvatore Buzzi a 12 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione. È stata questa la richiesta del procuratore generale Pietro Catalani nel processo d'Appello Bis per rideterminare le pene per 20 imputati nel processo ex Mafia Capitale, dopo che la sentenza della Cassazione ha fatto cadere per tutti gli imputati l'accusa di associazione mafiosa.

Ieri l'ennesima udienza per rideterminare le pene a cui sono stati condannati alcuni degli imputati. Tredici le posizioni discusse per essere ridefinite, con un concordato, tra cui quella dell'ex consigliere comunale Luca Gramazio che ha chiesto di concordare una pena di 19 mesi, quella di Fabrizio Franco Testa a 6 anni e Riccardo Brugia a 7 anni. Altri cinque imputati, oltre a Carminati e Buzzi, invece hanno scelto il rito ordinario. Il procuratore generale ha sollecitato al termine della requisitoria l'assoluzione per Antonio Esposito, una condanna a due anni e un mese per Pierpaolo Pedetti, due anni e tre mesi per Angelo Scozzafava, tre anni e un mese per Agostino Gaglianone, tre anni, due mesi e 20 giorni per Claudio Bolla, per l'ex ad di Ama Franco Panzironi tre anni e mezzo, per Fabrizio Franco Testa 6 anni e per Riccardo Brugia 7 anni.(E. Orlr)

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 05:01

