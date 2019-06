Api scatenate a Bologna, intervengono i pompieri

BOLOGNA - Api assatanate nel pieno centro di Bologna. In cerca di riparo dal gran caldo, migliaia di esemplari con la loro regina si sono costruiti l'alveare nel sottotetto della famosa biblioteca dell'Archiginnasio, antica sede dell'Università di Bologna, a pochi passi dalla centralissima Piazza Maggiore. Creando scompiglio tra i turisti, sbattendo sui vetri dei palazzi intorno e mettendo in allarme i residenti. Per risolvere la situazione sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno usato un braccio meccanico per portare gli apicoltori della Coldiretti a un altezza di venti metri, proprio sotto il tetto dell'Archiginnasio.

La presenza di grossi alveari di api in città non è strana, dicono gli esperti: «Si spostano in cerca di nutrimento e possono occasionalmente fare tappa nei centri urbani».

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

