Aperto il Villaggio della Salute E domenica si corre la Race

È stato inaugurato ieri, al Circo Massimo, il Villaggio della Salute - Race for the Cure: per quattro giorni all'insegna della prevenzione, dello sport e della solidarietà a favore della lotta contro i tumori del seno.

«Siamo qui con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - ha spiegato Riccardo Masetti, presidente Komen Italia - per riguadagnare il terreno che si è perso a causa della pandemia». In questa XXII edizione si farà molta informazione per riportare le donne sulla strada della prevenzione e dei controlli che, durante la pandemia, sono stati limitati.

E domenica ci sarà l'evento conclusivo con la Race for the Cure una passeggiata dal Circo Massimo per le vie di Roma, con partenze differenziate nel rispetto delle norme anti Covid. Per partecipare e iscriversi alla Race basta registrarsi con una donazione su www.raceforthecure.it e www.komen.it. Presentando la Komen Card, fino al 10 ottobre, sarà possibile visitare gratuitamente i musei che hanno aderito all'iniziativa. (L.Loi.)

