Apericlown

CIRCOLO MONK

Una serata all'insegna della risata, della musica, ma soprattutto della solidarietà organizzata da Teniamoci per Mano Onlus, associazione che dal 2008 si occupa di clownterapia in 40 ospedali e nelle residenze per anziani in tutta Italia con 700 volontari. A Roma i 50 clown dell'associazione prestano servizio nei reparti di pediatria degli ospedali Pertini, Forlanini e all'Istituto S. Margherita. Via G. Mirri 35, oggi dalle 19.30, 15 euro con consumazione e buffet,

www.teniamociperma noonlus.net

Pablo&Pedro

PALAZZO DEI CONGRESSI

Sono Il Signore e l'Arcangelo in Se Io Vuole, il nuovo spettacolo in scena a Le Terrazze Teatro Festival proprio mentre nel cielo Giove e Saturno sono più visibili ed è prevista anche una pioggia di meteore.

P.za J.F.Kennedy 1, oggi e domani, ore 21, 15 euro, info 95947225

Due, Una sola: Arianna

VILLA D'ESTE - TIVOLI

Nel chiostro della Villa si celebrerà la cerimonia di consegna permanente di un'opera di importantissimo valore storico, artistico e culturale del II sec. d.C., un coperchio di sarcofago del tipo a kline (a forma di letto) in marmo di Luni, con defunta semisdraiata raffigurata nel sonno eterno secondo lo schema dell'Arianna dormiente. Oggetto di scavo clandestino, recuperato dai carabinieri.

Piazza Trento 5, Tivoli, lunedì alle 17,30

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA