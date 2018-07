Apelettura, volando di favola in favola

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona SantanocitaL'Apecar dell'Apelettura, biblioteca mobile su tre ruote dedicata ai bambini, è pronta a parcheggiare questo pomeriggiom al Piazzale Centrale Montemartini (di fronte all'Archivio adv del Movimento Operaio e Democratico), per farli viaggiare a bordo della fantasia con il ciclo di letture Eroi, re e regine antologia di storie in rima, tutto torna come prima! La rassegna, promossa dall'Aamod, a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi, vedrà a bordo del coloratissimo mezzo Anna Maria Di Giovanni, e Pino Grossi, i quali proporranno ai piccoli spettatori e alle loro famiglie letture ad alta voce, oltre a novità editoriali, e mostre giornaliere per avvicinarli al mondo della lettura. Dice Grossi: «Non è un'attività semplice, perché si tratta di riuscire a mantenere l'attenzione di una platea in luoghi aperti, e il numero dei bimbi spesso è elevato». «Tuttavia - spiega - si ha la possibilità di ricreare l'incantesimo, perché il libro ha la funzione di trasportarli in un mondo immaginario pur lasciandoli seduti accanto ai loro amici». «Un'altra cosa molto bella, aggiunge, è riuscire ad arrivare ad adulti e bambini, affinché condividano l'ascolto, e la visione di storie».riproduzione riservata ®