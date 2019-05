Anzio, in arrivo il nuovo dissalatore

Sbarca alla Marina di Capo d'Anzio il primo dissalatore a efficienza energetica del Lazio. Un sistema di alta tecnologia, sofisticata e affidabile, in grado di produrre acqua potabile con un ridotto consumo energetico. Una novità assoluta, che arriva sul litorale romano portando con sé ricerca e innovazione grazie all'accordo siglato dalle società Tobago e il Gruppo Marinedi, il primo network mediterraneo di marina con 12 realtà portuali in Italia tra cui la Marina di Capo di Anzio. «Il dissalatore - spiega Carolina Franceschini, Ad della Tobago S.r.l. - è costituito da un dispositivo ad alta pressione con integrato un innovativo sistema di recupero energetico che, pur in presenza di acqua ad alta salinità, garantisce un consumo energetico molto basso per la produzione di acqua potabile». Il dissalatore ha quindi come obiettivo quello di tutelare l'ambiente: «L'iniziativa - spiega infatti Antonio Bufalari, Amministratore delegato Marina di Capo d'Anzio - s'inserisce all'interno di un sistema di sviluppo di misure di contemperamento dell'inquinamento e di sostenibilità ambientale a tutela dei nostri mari, già avviate ad Anzio come le misure d'incentivazione alla raccolta dei rifiuti ritrovati in acqua dai pescatori».(L. Loi.)

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA