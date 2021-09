Anzio, gambizzato sul litorale marocchino 41enne

Una faida maturata nel mondo del narcotraffico, sarebbe il movente della gambizzazione avvenuta ad Anzio dove è stato ferito un cittadino marocchino di 41 anni. L'agguato, avvenuto in corso Italia, ha catapultato nel panico la cittadina del litorale romano che fino a qualche hanno fa godeva di una certa tranquillità rispetto ad alcuni fenomeni criminali. Il regolamento di conti, secondo chi indaga, sarebbe tra bande rivali per il controllo dello spaccio nel quartiere Europa, un supermarket della droga a cielo aperto, dove la vendita degli stupefacenti è stata appaltata, dalla malavita organizzata locale, a gruppi di stranieri che la gestiscono con metodi utilizzati in Sudamerica.

La vittima dell'agguato, con diversi precedenti penali, era solita frequentare, le zona di Lido dei Pini e Tor San Lorenzo dove, un anno fa venne assassinato Selavdi Shehaj, un narcos albanese. Un delitto ancora irrisolto che ha svelato uno spaccato di criminalità e malaffare legato al territorio dove è maturato. Non si esclude un legame tra i due episodi. (E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 05:01

