Anziani e febbricitanti a casa Sport un mese a porte chiuse

Il Coronavirus non si ferma e, anzi, attacca un neonato di appena 20 giorni. Ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il piccolo «non è in una situazione particolarmente compromessa - ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera -. Respira autonomamente, chiaramente è sotto osservazione».

NUOVE REGOLE. Il comitato tecnico scientifico voluto dal premier Conte intanto ha inviato al Ministero della Salute le raccomandazioni da rivolgere a «tutti gli italiani» e che dureranno 30 giorni: anziani in casa, evitare i luoghi affollati, chi ha la febbre deve restare a casa anche se non ha alcun sospetto di aver contratto il Covid-19, la distanza tra individui passa da uno a due metri, salutarsi da lontano senza baci, abbracci o strette di mano. «Siamo ancora in una fase di espansione - dichiara il prof. Giovanni Rezza, dirigente dell'Istituto superiore di sanità alla trasmissione Rai Porta a Porta -. Spero che entro una o due settimane si cominci a vedere un effetto dei provvedimenti presi, poi possono comparire altri grappoli di casi».

SPORT STERILIZZATO. Una delle norme da rispettare è quella di evitare manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone: in pratica si tratta di sterilizzare lo sport, calcio compreso, con il concreto scenario delle partite a porte chiuse.

ALLARME. Ma il neonato ammalato diventa lo specchio di una situazione che precipita soprattutto a Bergamo, città che sta per entrare nella nuova Zona Rossa che il Governo è pronto a ridisegnare: in questa parte della Lombardia, infatti, nelle ultime ore c'è stato un picco con 129 nuovi casi di Coronavirus. Un dato che supera anche quello della Zona Rossa del Lodigiano, fermo a più 98 casi, mentre nell'intera regione sono ormai 1.520 le persone positive con 698 pazienti ospedalizzati, 167 in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare, 55 i deceduti.

SOS TRIBUNALE. A Milano, ieri, due magistrati risultati positivi hanno scatenato il panico in Tribunale: il sesto piano dell'edificio è stato evacuato per la sanificazione, le cause civili non urgenti sono state tutte differite.

MAMMA RAI. Positivo anche un dipendente della Rai che era stato nei giorni scorsi in Lombardia.

NIENTE VINO E BLOGGER. Rinviato a giugno il Vinitaly di Verona e pure l'incontro a Catania di 500 blogger e esperti di turismo (il Tbex Europe 2020).

FUGA IN TAXI. Ci sono poi anche storie da Coronavirus: un 71enne risultato positivo al Coronavirus ha deciso di lasciare in autonomia l'ospedale Sant'Anna di Como, infischiandosene di ogni misura di sicurezza: ha chiamato un taxi per tornare a casa a Casnigo (Bergamo). Scoperto e denunciato, potrebbe aver infettato il tassista.

