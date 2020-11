Anziana disabile, niente tampone per 10 giorni

La Regione vuole vederci chiaro. Così è stata chiesta una relazione alla Asl Roma 3 e all'Azienda Ospedaliera San Camillo in merito alla vicenda di una donna invalida di 89 anni (ora ricoverata nello stesso nosocomio e trasferimento nell'area sub-intensiva Covid) cui sarebbe stato negato il tampone (quando era a casa) per almeno 10 giorni. In base alla denuncia, infatti, l'anziana (siciliana ma residente nella capitale) ha iniziato il suo calvario quando, una decina di giorni fa, i figli - che l'accudivano - sono risultati positivi e sintomatici al coronavirus. Tutti, per tutelare la mamma, si sono messi in isolamento in un altro appartamento e, quando la signora ha cominciato ad avere qualche linea di febbre, hanno subito avvertito il medico di famiglia per chiedere un tampone. La dottoressa ha inoltrato la richiesta ma del tampone nessuna traccia. Nell'ultima telefonata, risalente a qualche giorno fa, la signora non sembrava stare male. Poi nessun segno di vita, fino a quando una vicina di casa (contattata dai figli, allarmati per il silenzio) l'ha trovata a letto esanime e con la febbre alta. Ricoverata al San Camillo, l'89 enne è risultata positiva e con una grave polmonite bilaterale. (M.Fab)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA