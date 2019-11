Antonio Sanchez

& Migration

PARCO DELLA MUSICA

Il musicista messicano, celebrato nel 2015 per

la colonna sonora del film premio Oscar Birdman,

ha dedicato il suo ultimo lavoro Lines in the Sands al tema dell'immigrazione. Sanchez, punto di riferimento per i batteristi di tutto il mondo, è componente stabile del gruppo di Pat Metheny. Per Roma Jazz Festival.

Viale P. de Coubertin 30, oggi alle 21, bigl. 22 euro, auditorium.com

Taccuini romani

MUSEO DI ROMA

IN TRASTEVERE

È una Roma formato ridotto' quella raccontata nell'originale dialogo fra i dipinti di Diego Angeli e le foto polaroid di Simona Filippini, due autori lontani per contesto e forma linguistica ma accomunati dal fascino della città. Tra suggestioni, scorci e appunti insoliti, circa 150 dei loro lavori.

Piazza di S. Egidio 1b, fino al 23/02/2020, 6-9 euro

