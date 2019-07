Antonio Pruno, parrucchiere di via della Croce a Roma esperto di capelli ricci, finalmente il riccio avrà le sue attenzioni?

«Sì, sta ricevendo un'attenzione particolare: prima i capelli ricci si asciugavano senza mettere prodotti specifici ora invece vengono aiutati ad esprimersi al meglio».

Come si aiuta il riccio?

«Per aver un bel riccio serve un ottimo shampoo e un'ottima maschera per togliere il crespo, va tamponato e pettinato con un pettine a denti larghi. Poi si applica un prodotto specifico per eliminare l'effetto crespo».

Il taglio?

«E' fondamentale fare una sorta di diagnosi al capello riccio asciutto, anche per capire come viene asciugato generalmente. Se si vuole ottenere il volume, senza crespo, va evitato il taglio scalato: il taglio si fa a forbice piena, per scolpire le ciocche».

La moda riccia del momento?

«La frangia riccia è l'elemento cool dell'estate: deve essere ovviamente lunga e morbida per creare una cornice naturale e molto chic. Lo dice Chanel». (L. Loi.)

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

