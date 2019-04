Antonio muore a undici anni nell'auto intrappolata dal traffico

Lorena loiacono

E' rimasto senza respiro per un malore mentre si trovava in auto con la famiglia, tutti bloccati nel traffico. Inutile anche chiedere aiuto fuori dall'abitacolo: quando sono arrivati i soccorsi, scortati dai vigili urbani, per il bambino non c'era più niente da fare.

Aveva solo 11 anni, Antonio. Così ieri mattina Roma si è svegliata nella disperazione. E' accaduto alle 8.10 in via Cristoforo Colombo. Il piccolo era in viaggio verso la Capitale, da Latina, con la mamma e la zia: nei giorni scorsi era stato poco bene, a causa di varie crisi respiratorie probabilmente legate all'allergia, e da lì la decisione di portarlo a Roma per una visita medica al Bambino Gesù. Ma in ospedale non è mai arrivato. Le urla della madre, che dopo aver visto il figlio restare senza fiato ha fermato l'auto ed è scesa a chiedere aiuto, hanno colto l'attenzione dei vigili urbani. La zona era molto trafficata, anche per le chiusure relative agli allestimenti della Formula E che si correrà domani nella zona dell'Eur. Così gli agenti, in servizio ad un incrocio vicino, hanno potuto raggiungere la donna a piedi e allertare i soccorsi. Per fare prima possibile, è stata intercettata l'autoambulanza del 118 più vicina ed è stata scortata dai Falchi, vigili urbani in motocicletta. I medici sono hanno provato per mezz'ora a rianimarlo, praticando il massaggio cardiaco e attivando il defibrillatore, prima di arrendersi e dover constatarne la morte. Il corpicino di Antonio è rimasto a terra, con una coperta termica addosso, in attesa dell'autorizzazione all'autopsia che verrà eseguita al policlinico di Tor Vergata.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di omicidio colposo: sarà necessario capire i tempi di intervento e le eventuali cause e responsabilità legate al congestionamento del traffico. Il 118 ha riferito che l'autoambulanza è arrivata in 6 minuti insieme ad un'auto medica. L'arresto cardiaco del bambino, secondo le prime ipotesi, sembra essere stato provocato da una crisi allergica respiratoria da cui il piccolo non è più ripreso.

