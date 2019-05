Antonio Monti

Sembra avvicinarsi l'atteso rimpasto della giunta Raggi. La cosiddetta fase due (anche se sono numerosi i cambi di squadra) dell'esecutivo a Cinque Stelle, che sarebbe dovuta partire a fine 2018, dopo l'assoluzione della sindaca dalle accuse di falso, non si è ancora concretizzata in un ricambio di assessori.

Ma la quiete di sei mesi potrebbe preludere ad importanti novità, con un avvicendamento ai vertici di importanti assessorati.

Da tempo appare in bilico l'assessore Margherita Gatta, che potrebbe essere rimpiazzata con un responsabile ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture nuovo di zecca. Altre due new entry sono attese per gestire il Verde e i Rifiuti. Entrambi i delicatissimi settori, infatti, sono tornati sotto la diretta competenza della sindaca da inizio febbraio: le dimissioni dell'ormai ex assessore Pinuccia Montanari (in rotta con Virginia Raggi per la vicenda del bilancio 2017 dell'Ama) non hanno, infatti, portato finora alcun sostituto. Così, dopo tre mesi di vacatio, la poltrona dovrebbe sdoppiarsi - grazie alle deleghe che la prima cittadina ha deciso di scorporare - ed essere finalmente occupata.

L'attesa va avanti da tempo anche per il Cda dell'Ama, la municipalizzata dei rifiuti decapitata il 18 febbraio attraverso un ordinanza sindacale di revoca del precedente Consiglio di amministrazione. La guida aziendale per ora è affidata pro-tempore all'amministratore unico Massimo Bagatti, ma la governance dovrà essere assegnata in via definitiva ad un nuovo organismo. Che stando ai rumors sarà composto da tre persone: Luisa Melara, Massimo Ranieri, Paolo Longoni.

Tornando alla giunta comunale, Margherita Gatta potrebbe non essere l'unica a lasciare Palazzo Senatorio. Fino a qualche tempo fa voci di corridoio davano per uscenti anche Flavia Marzano (responsabile della Semplificazione) e Rosalba Castiglione (del Patrimonio). Per ora la prima è stata soltanto depotenziata' con l'ingresso di Antonio De Santis (titolare del Personale che ha sottratto la lei la delega all'anagrafe e alla Baldassarre quella al personale scolastico), ma non si escludono colpi di scena. Quanto ai tempi politici del rimpasto, è plausibile che si dia inizio alle danze subito dopo le elezioni europee di fine maggio. Intanto l'esecutivo a 5 Stelle ha già superato metà del suo mandato e si prepara a compiere il terzo anno di vita, a giugno 2019.

