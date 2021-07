Antonio Giuliani: «Io ricomincio da me»

Silvia Natella

Ricomincia da dove si era fermato Antonio Giuliani e torna in scena al Teatro Romano di Ostia Antica il 30 luglio. Su un palco tra i più suggestivi si esibisce in uno spettacolo intitolato appositamente Ricomincio da me.

Com'è tornare in scena?

«Sono emozionato sebbene abbia alle spalle più di 30 anni di carriera. Dopo tanto tempo rivedrò il pubblico, penso al primo applauso o alla prima risata e mi sale già l'emozione».

Perché Ricomincio da me?

«Durante il lockdown siamo rimasti soli, gli pseudo amici sono spariti e mi sono detto ricomincio da me. Ho anche ripreso a scrivere da solo come agli esordi. Questo nuovo testo è un percorso sulle nevrosi».Ora come ora cosa si sente di dire agli aspiranti comici?

«Consiglio di esibirsi davanti a un pubblico e di non mettere solo dei video on-line. Fate roba di qualità e credeteci».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

