Per privilegiare la serenità di tutti, a nel momento dell'emergenza coronavirus, il comico ha deciso di posticipare il suo spettacolo inedito Evergreen,

previsto dal 5 all'8/03, nei giorni 20, 21 e 22 marzo. I biglietti già acquistati valgono per le nuove date.

Roma Motodays

Il Salone moto e scooter del Centro-Sud Italia, che avrebbe dovuto tenersi dal 5 all'8 marzo verrà posticipato al 17-19 aprile

«Nonostante il protocollo pubblico non preveda un rinvio, ma pensiamo che questa sia la decisione più giusta da prendere a tutela di visitatori, lavoratori, espositori», ha spiegato Pietro Piccinetti, a.d. di Fiera di Roma.

Questo il nuovo calendario in Fiera Casa Idea (21-29/03) annullata; Festival Roma incontra il mondo (annullata); OBOR- One belt one road exhibition (annullata); Via Pulchritudinis (posticipata); Codeway (posticipata) .

