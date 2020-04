Antonio Diodato, Roy Paci, Michele Riondino

Uno Maggio libero e pensante è prima di tutto un fenomeno che tocca l'emotività. Essere su quel palco e gridare Taranto, sapendo che il pubblico griderà libera, è un evento fisico che ha bisogno della piazza, del contatto. Per questo, in mancanza dell'empatia che ha sempre reso questo evento unico, abbiamo deciso di non sostituire l'ormai consueto appuntamento del concerto dell'uno maggio con un evento streaming. Una scelta che rispecchia quanto in questi giorni i lavoratori dello spettacolo, duramente colpiti dall'emergenza coronavirus hanno sottolineato, ricordando che l'arte dal vivo non può essere sostituita da performance online.

Ma per noi è comunque importante esserci questo uno maggio per condividere l'esperienza che Taranto vive da anni e che il mondo scopre oggi a causa di questa drammatica pandemia: la dilaniante contrapposizione tra salute e lavoro. I profili social @unomaggiotaranto e @liberiepensanti diventeranno una piazza virtuale nella quale si alterneranno proposte concrete di cambiamento di attivisti e associazioni. L'obiettivo è raccogliere idee e energie utili ad affrontare la crisi che ci attende e superare un sistema ormai insostenibile consegnando alle future generazioni un mondo più vivibile.

Nel corso della serata su La7, come spin off di Propaganda Live, andrà in onda Liberi e pensanti uno maggio Taranto un docufilm prodotto da Pulse Films in collaborazione con Indiana Production e realizzato da Giorgio Testi, Francesco Zippel e Fabrizio Fichera. Un esperimento unico, realizzato con tutte le privazioni e le difficoltà del momento, ma anche con l'arte, la genialità e la sensibilità di tanti artisti.

Protagonista è la città di Taranto raccontata dagli stessi attivisti e da noi, con l'innesto degli interventi artistici di attori e musicisti che ancora una volta fanno da amplificatori alla storia: Elio Germano, Carolina Crescentini, Zerocalcare, Ghemon, Vinicio Capossela, Piero Pelù, Brunori Sas, Samuel, Manuel Agnelli, Rodrigo D'Erasmo, Fabio Rondanini, Niccolò Fabi, Negramaro, Elisa, Coma_Cose, Mama Marjas, Gabriella Martinelli. L'#UNOMAGGIOLIBEROEPENSANTE 2020 sarà anche occasione per sostenere EMERGENCY.

