Antonio Affinita, direttore generale del Moige, cosa succede nelle mense scolastiche?

«E' un vero scandalo, al Moige arrivano continue segnalazioni».

Cosa possono fare i genitori?

«Allertare la commissione di verifica della mensa della scuola. In caso di irregolarità, la commissione deve rivolgersi prima alla Asl e poi ai carabinieri. Sarebbe opportuno che chi lavora nelle mense e sbaglia, venga interdetto da questo lavoro».

Ai bambini piace la mensa?

«Spesso no, lo vediamo da quanto cibo viene sprecato e buttato via: i costi sono così bassi che il pasto non può essere buono. Dobbiamo far valere il diritto di scelta delle famiglie: quindi far portare il pasto da casa oppure far cucinare direttamente le cooperative di genitori». (L.Loi.)

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA