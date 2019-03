Antonello vince un buono da 300 euro e regala i pasti agli homeless di Madrid

James Perugia

«La vita è troppo breve per non essere italiani». Una frase tratta dal film Italians, che racconta storie di persone nate nel Belpaese che da adulte si trasferiscono all'estero, con i loro tanti difetti e un pregio che li accomuna tutti: un cuore grande. Lo stesso che ha reso possibile questa storia di solidarietà, che ha per protagonista Antonello. Una storia da film, accaduta nella vita reale.

Antonello ha 28 anni, è calabrese ma vive da due anni a Madrid, dove lavora per una multinazionale. La scorsa settimana un'idea gli salta per la testa: «Avevo a disposizione questo voucher da 300 euro da Tgb (The good burger), ho chiamato un amico e gli ho detto ti invito a cena ma poi mi devi aiutare a fare una cosa». I due si vedono al Tgb di Gran Via, nel pieno centro di Madrid e, dopo aver cenato, usano l'importo rimanente per comprare 70 panini. Riempiono fino all'orlo tre buste e partono per la loro missione: consegnare un pasto caldo ai senzatetto, in giro per Madrid. Ad accompagnare Antonello nella sua avventura è Alejandro Oñate, spagnolo di 27 anni, un ingegnere informatico.

«All'inizio avevo anche paura di spaventare i senza tetto, che si sarebbero visti arrivare due ragazzi con delle buste piene che si avvicinavano loro, non sapevo come avrebbero reagisto...». Problema che poi in realtà poi non si è mai posto, anzi: «Sono stati veramente felicissimi... Hanno apprezzato tantissimo e anzi, uno mi ha detto grazie mille ma non è che avresti anche delle sigarette?, mi aveva scambiato per un distributore (sorride)». Verso le 3 di notte le 3 la missione era compiuta: «Abbiamo consegnato tutti i panini. Vivendo qui da 3 anni sapevo bene come muovermi e in che zone avrei trovato le persone più bisognose. Per lo più si trattava di spagnoli e sudamericani».

Una piccola grande storia con cui Antonello, a Madrid, ha mostrato il nostro lato migliore.

