Antonello Venditti

PALAZZO DELLO SPORT

Quinto sold out romano consecutivo per il cantautore (e cantore di Roma), che torna a casa dopo un trionfale tour per palazzi dello sport. Ed in attesa del live con l'antico sodale, Francesco De Gregori, il 5 settembre

20 allo stadio Olimpico.

In questa scaletta la celebrazione dell'album culto album, Sotto il segno dei Pesci, del 78.

P.le Nervi 1 - Eur, oggi

www.antonellovenditti.it

Ezio Bosso

PARCO DELLA MUSICA

Il compositore, pianista e direttore ritorna sul podio dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per dirigere due delle sinfonie più conosciute di Beethoven: la Sinfonia n. 5 e la n. 7, preludio alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del compositore.

Viale P. de Coubertin 30, domani e domenica, ore 20,30, bigl 19-52 euro

