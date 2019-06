Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, è accettabile una simile polemica sui regali di fine anno?

«Mi sembra disdicevole che si pretendano regali di qualunque natura, in generale. Non credo sia un buon segnale educativo da parte di un docente scatenare polemiche simili con le famiglie. Mi sembra tutto assurdo».

I dipendenti pubblici, come le maestre, possono accettare i regali?

«Sì, perché si tratta di regali di modesta entità e, ovviamente, devono essere gesti spontanei. Se sono regali sentiti, ben venga. Altrimenti credo sia meglio lasciar stare. Non possono diventare forzature: un regalo non può essere pretesto. In quel caso, meglio non fare nulla».

Il regalo alla maestra però è diventato un'abitudine?

«Non credo, è sempre qualcosa che resta legato alla sfera affettiva. È un'usanza diffusa soprattutto alla scuola dell'infanzia e alla primaria, con i bambini in tenera età che restano fortemente legati alla maestra. Spesso si tratta di un mazzo di fiori, di letterine scritte spontaneamente dai bambini o comunque di piccoli pensierini da parte delle famiglie. Non si dovrebbe andare oltre il regalo simbolico».

Per i docenti sono gesti importanti?

«Sì, perché sono ricordi affettivi, non devono certo essere pretesi. Se le famiglie lo sentono ha un senso, altrimenti no».(L.Loi.)

