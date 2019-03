Antonella Cilento

PALAZZO ALTIERI

L'incontro tra l'arte della parola e l'arte dell'immagine. Strane Coppie la rassegna culturale ideata dalla scrittrice Antonella Cilento torna (11.a edizione Costellazioni) nella sede di Banco Bpm nello splendido Palazzo Altieri, con Francesco Costa, Valeria Viganò e Margherita Di Rauso. Dai grandi classici della letteratura, possibili riflessioni a illuminare il nostro presente sul tema della Schiavitù con i romanzi Jane Eyre,

Il grande mare dei Sargassi e Il colore viola.

Daria Deflorian

Antonio Tagliarini

TEATRO INDIA

In scena con Il cielo non è un fondale: una metropoli di tutti e di nessuno, Francesco Alberici, Daria Deflorian, Monica Demuru, Antonio Tagliarini) slittano fino alla soglia di figure intraviste che non potranno mai essere, dando vita a un atto drammatico senza trama e senza finale, alla ricerca di chi sono gli altri in noi e di chi siamo noi negli altri.

Gianni Papi

PALAZZO BARBERINI

Presenta il suo libro Senza più Attendere a Studio e Insegnamenti. Scritti su Caravaggio e l'Ambiente Caravaggesco (Artstudio Paparo, Napoli 2018). Interverranno Francesca Cappelletti, Yuri Primarosa, Claudio Strinati.

