Antiche dimore per tutti

Tiziana BoldriniSi chiama Giornata delle dimore storiche del Lazio ed è il nuovo progetto della Regione per promuovere e schiudere al pubblico l'immenso patrimonio culturale del nostro territorio. Il primo capitolo dell'iniziativa è previsto per domenica, quando si apriranno gratuitamente le porte di settantadue siti, tra castelli, monasteri, chiese e conventi, palazzi, dimore, parchi e casali.In provincia di Viterbo, tra gli altri luoghi, sarà possibile ammirare il Castello di Santa Cristina a Grotte di Castro, il Parco di Villa Altieri ad Oriolo Romano e Villa Savorelli a Sutri. Nel reatino, accesso libero a Palazzo Santarelli a Casperia e Villa Battistini a Contigliano. Apriranno poi Palazzo Caetani a Cisterna di Latina, Torre di Scauri a Minturno, Casa Museo Marchetti a Fumone, Rocca Janula a Cassino e Villa Nota Pisani a Isola Liri. Tra gli edifici aperti per la prima volta, Palazzo Visocchi ad Atina, il Bastione La Favorita a Gaeta e Palazzo Latini a Collalto Sabino (info www.dimorestorichelazio.it).riproduzione riservata ®