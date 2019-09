Antibiotici, appello degli infettivologi

NAPOLI - Sempre più preoccupante in Italia il fenomeno della resistenza microbica agli antibiotici, con l'outbreak epidemico nella regione Toscana, legato ai numerosi casi di New Delhi Metallo beta-lactamase. L'Italia detiene il triste primato europeo con più di 10mila decessi l'anno correlati ad infezioni da batteri resistenti.

Quasi il 5% dei pazienti ricoverati è colpito da un'infezione che non può essere trattata con i comuni antibiotici. Dal 10° Congresso Nazionale SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva), di Napoli arriva l'appello per l'educazione civica sanitaria nelle scuole e si chiede ai governi di trovare soluzioni per premiare le aziende che promuovono ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici. Il prof. Matteo Bassetti è il neo presidente SITA.(A.Cap.)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

