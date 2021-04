ANTI ASMA ANTI VIRUS

Simone Pierini

A volte le più grandi scoperte scientifiche arrivano per caso. E così un semplice farmaco anti asmatico potrebbe trasformarsi in un'arma micidiale contro il Covid. Si tratta di un corticosteroide da molti anni in commercio, presente in tutte le farmacie, in grado di creare una protezione contro l'attacco violento della malattia che da oltre un anno ci tiene rinchiusi in un incubo. E costa anche poco. Una notizia lanciata martedì sera dal professor Luca Richeldi, direttore del reparto di pneumologia del policlinico Gemelli di Roma, ospite al Tg2Post su RaiDue. «Uno studio inglese ha dimostrato che utilizzando precocemente un farmaco anti asmatico su pazienti positivi al Covid, si può ridurre del 90 per cento la possibilità di andare in ospedale», ha dichiarato Richeldi. «Un farmaco - ha spiegato - che abbiamo da anni, già in commercio che noi pneumologi utilizziamo da moltissimi anni e a basso costo. Sono sicuro che il ministero della Salute e l'Aifa lo vedranno di buon occhio, perché riduce la pressione negli ospedali che è il vero problema della pandemia». La sostanza citata nello studio dell'università di Oxford si chiama budesonide. Una scoperta nata dall'analisi delle cartelle cliniche di chi per il Covid ha perso la vita o ha affrontato il dramma della terapia intensiva. Tra questi vi erano pochissimi pazienti asmatici. «Questo probabilmente avveniva perché già si curavano per l'asma» e inconsapevolmente trovavano protezione dalla sostanza presente nell'inalatore. L'utilizzo va però ponderato sempre attraverso il consulto con il proprio medico: «L'autoprescrizione è sempre il modo migliore per finire in ospedale, non solo per questa malattia ma per tutte», ha precisato Richeldi augurandosi che questa cura possa essere inserita in un protocollo di cure contro il Covid. «I pneumologi e i medici che seguono i pazienti potranno consigliarlo a chi ha sintomi respiratori e anosmia (perdita di gusto e olfatto), un utilizzo precoce di questo farmaco potrebbe ridurre in maniera drastica l'ospedalizzazione e la mortalità».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 05:01

