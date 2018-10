Anteprima a Verona: un kolossal tra canzoni, balli e pioggia

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Spettacolo. Musica. E un grande tutto esaurito a Verona per Claudio Baglioni, primo concerto di tre sere del suo nuovo tour Al centro. Apre con Questo piccolo grande amore. Basta questo per accendere l'Arena. Un palco aperto, visibile a 360 gradi, che trasforma l'Arena in un anfiteatro. E poi lo spettacolo, che ha qualcosa in più, molto di più, di un semplice live musicale. Ci sono ballerini, musicisti, coreografie, luci. Tutto pensato e creato ad hoc. Le canzoni però sono il cuore pulsante dello spettacolo. Canzoni che tutti conoscono a memoria, a cui in tanti hanno legato memorie, emozioni, amori: Porta Portese, W l'Inghilterra, Io me ne andrei, E tu, Sabato Pomeriggio, E tu come stai?, Strada facendo, Avrai, Uomini persi, La vita è adesso, Io sono qui. Purtroppo l'arrivo della pioggia ha costretto Baglioni ad anticipare la chiusura del concerto, tagliando Con Voi, del 2013. Il pubblico applaude, canta, accompagna con luci colorate ogni canzone, ogni cambio di scenografia. La musica scorre, Baglioni parla poco tra un brano e l'altro, sino alla fine del concerto. Il gran finale: la fine, metaforicamente parlando, di questo viaggio musicale che per tanti è sempre qualcosa di speciale. (M. Lev.)