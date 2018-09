Ansia per Spedicato dei Negramaro Sangiorgi: «Resta con me, fratello mio»

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaMILANO - «Solo un pizzico di ottimismo». Così si sono espressi ieri i medici della clinica Vito Fazzi di Lecce, dove da quarantotto ore è ricoverato Raffaele Spedicato, il chitarrista e fondatore dei Negramaro, colto lunedì da un'improvvisa emorragia cerebrale e ricoverato d'urgenza. Spedicato è stato immediatamente sottoposto ieri a un intervento chirurgico alla testa, nel tentativo di salvargli la vita.Ma il referto medico per ora parla chiaro: l'equipe medica al momento si dice ottimista, le sue condizioni però rimangono gravi e si è ancora lontani dal dichiararlo fuori pericolo. Intanto, per i tutti gli altri membri dei Negramaro c'è stata ieri mattina la possibilità di visitare in camera d'ospedale Lele. Pochi minuti, giusto il tempo per fargli sentire in qualche modo la loro vicinanza e il loro affetto. Un momento commovente, intorno al letto del musicista, intubato e sotto controllo ventiquattro ore su ventiquattro. «Escludiamo per ora la necessità di un secondo intervento - hanno dichiarato i medici - I parametri vitali sono buoni, la situazione è stazionaria, senza peggioramenti, ma la prognosi è ancora riservata». Raffaele Spedicato lunedì mattina si trovava nel giardino di casa sua, assieme alla moglie, l'attrice Clio Evans, incinta del primo figlio, quando all'improvviso ha accusato un forte mal di testa, cadendo e battendo la testa sul bordo della piscina di casa. È stata la moglie a chiamare immediatamente i soccorsi. La situazione è apparsa subito grave. Tanto che sin dal prime ore del pomeriggio, migliaia sono stati messaggi apparsi sul web da parte di amici, fan del gruppo e colleghi. Su tutti, quello di Giuliano Sangiorgi, cantante e leader dei Negramaro, che sui profili social ufficiali della band ha scritto: «Resta qui con me, fratello mio!».Sin dagli esordi negli anni 90, Spedicato è stato una delle colonne portanti della band, che ha esordito nel 2003 con il primo album omonimo. Al momento, non c'è alcuna comunicazione ufficiale del gruppo riguardo all'imminente tour nei palazzetti di alcune tra le più importanti città d'Italia, a supporto dell'ultimo disco pubblicato l'anno scorso, Amore che torni, arrivato ai primi posti delle classifiche. Roma, Firenze, Milano, dove la vendita dei biglietti è già andata molto bene. Ma per ora tutti stretti intorno a Lele, aspettando anche solo un minimo miglioramento delle sue condizioni di salute.