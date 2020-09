Annuncio su Fb, poi uccide il figlio di 11 anni e si spara

Enrico Chillè

«Partiamo per un lungo viaggio, lontano dalle sofferenze, dove nessuno potrà dividerci». Con un lungo post su Facebook, Claudio Baima Poma, prima di uccidere il figlio di 11 anni e suicidarsi, aveva annunciato le sue intenzioni. L'ennesimo dramma familiare si è consumato nella notte tra domenica e lunedì a Rivara Canavese (Torino): l'uomo, operaio 47enne, non riusciva ad accettare la separazione dalla compagna, Iris, soffriva da tempo di depressione e accusava la donna di essere la causa delle sue sofferenze. Il figlio Andrea si trovava con lui per passare il week-end ma non tornerà più a casa della madre: il padre, con una pistola detenuta illegalmente, prima ha atteso che si addormentasse, poi lo ha ucciso e infine ha puntato l'arma contro sé stesso. Un'assurda vendetta contro la sua ex, che ha strappato una giovanissima e innocente vita.

Claudio Baima Poma e Iris, dopo una relazione durata 12 anni, erano separati da un anno e mezzo. Dopo la rottura definitiva, Iris si era trasferita in un'altra casa, non distante da quella in cui viveva l'ex compagno.

«Mi avevi chiesto di sposarti una settimana prima della comparsa dei miei problemi alla schiena e alla gamba, sono caduto in depressione ma non ho avuto il tuo aiuto e la tua comprensione. La tua unica risposta è stata Sei esaurito, fatti curare» - si legge nel post dell'uomo, diretto all'ex compagna - «Ho perso la mia battaglia contro la depressione, non ho più voglia di soffrire e passare le notti in bianco. Tutti si sono accorti che non stavo più bene e che non ero più quello di prima, io e Andrea non potevamo stare distanti nemmeno un secondo. Ora partiamo per un lungo viaggio, lontano da tutto: Andrea e il suo papà insieme per sempre».

A rendere ancora più drammatica la vicenda è stata la richiesta d'aiuto arrivata ai carabinieri da un'amica dell'uomo, che aveva letto il post, pubblicato a mezzanotte e mezzo. I militari sono intervenuti subito dopo la segnalazione ma, giunti a casa dell'uomo intorno alle 2, hanno trovato, in camera da letto, il figlio morto e l'uomo agonizzante. La mamma di Andrea, ancora sotto choc sia per il dolore che per l'incredulità, ha affermato: «Claudio è stato un vero vigliacco, ha dato a me le colpe di tutto ciò che non era in grado di affrontare. Era legatissimo ad Andrea, pensavo che fosse capace di fare del male a me, ma mai a nostro figlio».

