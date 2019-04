ANNUNCIO DI BUSSETTI

Il Ministro dell'Istruzione Bussetti ieri ha annunciato di aver firmato gli atti preparatori per il bando del nuovo concorso ordinario per la scuola primaria e dell'infanzia, per un totale di 16.959 posti.

Il Ministro ha anche annunciato di aver chiesto al ministero dell'Economia l'autorizzazione a bandire un nuovo concorso per la scuola secondaria, per un totale di 48.536 posti. Di questi 8.491 sono destinati agli insegnanti di sostegno. Ora si attende l'autorizzazione del Mef, che dovrà certificare la copertura finanziaria dell'operazione. L'annuncio del Ministro è giunto al termine dell'incontro con i sindacati della scuola in cui si discuteva anche la questione dei salari troppo bassi per i docenti, fanalino di coda rispetto ai colleghi degli altri paesi europei. La Gilda ha chiesto di sanare anche il gap tra il personale scolastico e quello del resto del pubblico impiego. «C'è la volontà di procedere con il nuovo contratto di comparto», ha assicurato il Ministro. Resta confermato intanto lo sciopero del 17 maggio. (L. Loi.)

