Annuncia il suicidio alla radio

Enrico Chillè

«Ho tanti problemi, che non riesco a risolvere, e ho deciso di farla finita. Volevo solo salutare tutti quelli che mi conoscono». Con questa telefonata in radio, un uomo di 49 anni ha annunciato, con disperazione, di volersi togliere la vita. L'intervento degli uomini della Polizia di Stato, immediatamente allertati dal deejay, ha però permesso di salvare l'uomo, convincen+++dolo a desistere dal compiere il gesto più estremo.

È accaduto due giorni fa a Roma: Roberto, nato e residente nella capitale, aveva chiamato in diretta a Radio Globo, una delle emittenti radiofoniche più note in città. Il 49enne, spiegando di essere afflitto da diversi problemi, aveva annunciato l'intenzione di suicidarsi, ma il deejay Federico De La Vallée era subito intervenuto, parlando con lui e ottenendo così la sua fiducia, fino a convincerlo ad accettare un appuntamento. L'invito del deejay era stato questo: «Roberto, non farlo: si troverà una soluzione, tu devi pensare alla tua famiglia».

L'uomo, però, era stato categorico: «Non fate intervenire le forze dell'ordine o mi ammazzo subito».

Nello stesso tempo, il deejay aveva allertato la sala operativa della Questura di Roma: dopo aver appreso che l'aspirante suicida si trovava nei pressi della stazione Battistini, capolinea della Metro A, alcuni agenti in borghese del commissariato Primavalle sono subito intervenuti. Seguendo a distanza l'incontro tra il deejay di Radio Globo e il 49enne, gli agenti si sono presentati in abiti civili, proprio per non alterare l'uomo ed evitare che si spingesse a compiere gesti folli.

Dopo aver parlato con Roberto, che alla vista degli agenti in borghese aveva anche accennato un tentativo di fuga, i poliziotti hanno capito la natura dei gravi problemi familiari dell'uomo: disoccupato da tempo dopo aver perso il lavoro, il 49enne aveva accumulato circa 2500 euro di debiti per l'assistenza e le cure necessarie per la figlia disabile. Alla fine, l'uomo è stato accompagnato in commissariato, dove è stato anche messo in contatto con diversi enti in grado di risolvere i suoi delicati problemi. E intanto, grazie anche all'insolita trasmissione di due giorni fa, in radio hanno telefonato diversi ascoltatori, che si sono detti disponibili ad aiutare Roberto: c'erano anche alcuni imprenditori che hanno spiegato di essere interessati ad offrirgli un lavoro.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

