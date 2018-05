«Annientare tutto, stadio finale del dolore»

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa Caponetti, esperta in psicologia forense del'Ordine degli psicologi del Lazio,Perché uccidere anche la figlia?«È il dolore più grande, quello finale. Uccidendo anche i figli si chiude il cerchio, si mette fine alla famiglia e a tutti gli affetti della donna. Anche se lei è già morta, è un modo per annientarla del tutto».Ma come ci si arriva?«All'inizio di una storia nessun uomo si mostra violento, altrimenti nessuna donna cadrebbe in una rete simile. Ci si arriva per gradi, isolando la vittima e facendola sentire controllata, dipendente e debole. È quindi fondamentale carpire i primi segnali: dal controllo ossessivo all'aggressività, anche quella verbale. Non bisogna sottovalutare niente né accettare alcun gesto inappropriato».I femminicidi sono in aumento?«Ci sono sempre stati ma in questo momento assistiamo a un aumento delle separazioni conflittuali in tribunale. Spesso questi delitti avvengono per l'incapacità di accettare un distacco, un rifiuto». (L. Loi.)