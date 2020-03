Anna Netrebko, Antonio Pappano, Daniele Gatti, Marc Albrecht: i protagonisti di Santa Cecilia direttamente a casa una selezione di concerti resi disponibili su www.santacecilia.it e sui canali social dell'Accademia (con programmi di sala scaricabili gratuitamente in pdf). Oggi alle 19,30 è di scena la regina della lirica del momento: Anna Netrebko n un programma che prevede pagine dal Macbeth di Verdi, la Canzone alla luna dalla Rusalka e l'Ouverture dall'Othello di Dvorák, Till Eulenspiegel di Strauss (diretti da Pappano). Domani alle 20,30 Daniele Gatti dirige Orchestra e Coro di Santa Cecilia nelle Sinfonie n. 1 Primavera, nella n. 3 Renana di Schumann e nella Rapsodia per contralto di Brahms con Sara Mingado. Sabato alle 18 ci sarà Marc Albrecht alla guida di Orchestra e Coro dell'Accademia con la Sinfonia n. 2 di Schumann, lo Schicksalslied di Brahms e la Sinfonia n. 4 sempre di Schumann.

Collegandosi poi alla nuova sezione del sito dell'Accademia, dedicato ai bambini, (www.santacecilia.it/onlineforkids) gli aspiranti musicisti troveranno pillole di pochi minuti registrate e montate per l'occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica, tutorial e una piccola fiaba visibile a tutti.

