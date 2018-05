Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Anna Maria Ajello, presidente dell'Invalsi, che cosa vuole dire ai ragazzi che boicotteranno il test?«Voglio dire loro di sottoporsi alla prova senza allarmismi. Soprattutto perché dal prossimo anno il test Invalsi arriverà anche in quinta superiore e sarà obbligatorio per sostenere la maturità: è opportuno quindi che si esercitino fin da ora. Credo poi che mettersi alla prova sia importante».Che tipo di giudizio uscirà da questa prova?«È giusto che i ragazzi sappiano che non verranno dati dei punteggi ma solo le descrizioni dei livelli: valuteremo cosa sanno fare e non cosa non sanno fare. Sarà interessante per loro e per i loro docenti».Esiste il rischio che manchino i pc?«Non credo. Con i fondi Pon anche le scuole del Sud, dove c'era maggiore carenza, si sono attrezzate con i computer nuovi. Le scuole hanno dodici giorni di tempo, tutto si svolgerà regolarmente».