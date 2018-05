Anna Frank e i suoi segreti intimi

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloÈ stata sempre identificata come un simbolo della Shoah, del massacro dei deportati nei lager, della paura di chi in quegli anni bui doveva sfuggire alla persecuzione e alla morte.Ma Anna Frank, prima che l'autrice del Diario letto in tutto il mondo e scritto proprio mentre si nascondeva dai nazisti insieme alla sua famiglia, era prima di tutto una ragazzina adolescente. Con tutto ciò che questo comporta nelle sue parole e nei suoi pensieri.Ieri la Fondazione che porta il suo nome ha svelato che ci sono due pagine nascoste, dai contenuti finora inediti, dello stesso Diario: parti che rispecchiano proprio la giovanissima età di Annelies, e che erano state celate da una carta marrone. Le sue curiosità e scoperte sessuali, i rapporti tra uomini e donne, il ciclo mestruale, la prostituzione e anche l'omosessualità.Secondo il museo quei testi risalgono al 28 settembre 1942, quando aveva 13 anni e da tre mesi era nascosta ad Amsterdam: «Sai perchè ci sono ragazze nella Wermacht in Olanda? Come materasso per i soldati», dice una delle quattro barzellette sporche riportate alla prima pagina. Poi altri riferimenti a materie sessuali, in particolare ai «movimenti ritmici» del sesso: «L'uomo considera questa convivenza come un piacere ed ha desiderio. Anche la donna, ma meno».E ancora, il ciclo mestruale («Sono il segnale che una ragazza è pronta a fare sesso con un uomo, ma non prima del matrimonio. Se si vogliono fare dei figli, l'uomo si butta sulla donna e lascia il suo seme nella vagina»). Infine la prostituzione, e quello zio forse omosessuale: «Zio Walter non è normale - scriveva - Tutti gli uomini, se sono normali vanno con le donne. Donne come queste accostano gli uomini nelle strade e vanno con loro: a Parigi ci sono grandi case per fare questo, c'è andato anche papà».Una parte degli scritti di Anna Frank, questa, che ha stupito anche chi ne studia la vita da anni. «Anna ha affrontato il tema della sessualità in modo disarmante», le parole di Ronald Leopold, direttore della Fondazione. Prima di diventare un simbolo della Shoah, non era che una ragazzina come tutte le altre.