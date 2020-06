Anna Falchi: «Ora sono cotta al punto giusto»

Era dal 2009 che Anna Falchi non appariva in un programma Rai. Cos'è cambiato?

«Tutto. Sono maturata, ci sarà pure qualcosa di positivo nell'invecchiare o no? Sono più coscienziosa. Ho rifatto la gavetta per rientrare a Rai1, tante esperienze da più parti e ora sono cotta al punto giusto per questa nuova avventura».

A questo punto può tornare pure a Sanremo?

«Abbiamo già dato. Al Festival non richiamano mai nessuno però se dovessero farlo sono pronta. È il sogno di tutti. Ma io voglio farlo con Beppe». (Risposta di Convertini: La vedo dura, ndr).

Come è stata la prima puntata di Terzo Tempo?

«Tanta emozione, tante farfalline. Del resto, è il bello della diretta. Nonostante abbia fatto tanto in passato, è sempre come fosse la prima volta».

Come ha vissuto il lockdown?

«Con chi abito, mia madre e mia figlia. Ho fatto la maestra perché ho sostituito l'insegnante di mia figlia. Mi sono specializzata in tutte queste piattaforme digitali, praticamente ho fatto un corso accelerato. Tutto serve nella vita, anche per fare un tutorial per coloro che vivono il terzo tempo».

Rapporto con i social?

«Sano. Li utilizzo. Difficile che esprima delle opinioni, lo faccio solo sulla Lazio (Convertini è tifoso Juve, ndr). È un modo per parlare con chi ti sostiene, con il tuo pubblico».

Convertini si è collegato con la sua famiglia in Puglia. Presto vedremo anche i suoi cari?

«Loro hanno declinato l'invito perché ne basta una in famiglia che va in tv. C'è tanta differenza tra le famiglie del sud e le nordiche, quest'ultime sono più rigide e riservate, sicuramente meno compagnone». (M. Cas.)

