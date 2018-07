Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Animazioni e giochi legati agli exhibit presenti come la fontana, in cui dilettarsi in una colorata sfida di pesca e il supermercato, in cui fare spesa e trasformarsi in salumiere, panettiere, cassiere o magazziniere. I campus estivi del Museo Explora si arricchiscono di due laboratori scientifici tematici proposti in ogni turno dal martedì alla domenica. Luci, colori, visioni è il laboratorio dedicato alla fascia d'età 3-5 anni, in vero stile tinkering, ha come obiettivo la sperimentazione della luce. Lla fonte luminosa diventa l'elemento chiave per una serie di esplorazioni di fenomeni scientifici e dell'interazione con i coloUn'estate magnetica è il laboratorio per la fascia d'età 6-11 anni. Supportati da diversi materiali ferrosi, magneti e calamite, le sperimentazioni indagano alcuni dei fenomeni fisici più affascinanti: il magnetismo e il comportamento della materia, i poli magnetici che si respingono e si attraggono e le linee di forza alla scoperta del campo terrestre. Esperimenti, osservazioni e deduzioni: avvicinarsi alla fisica non è mai stato così divertente!(E. Ben.)riproduzione riservata ®Via Via Flaminia 82chiusura estiva 13-18/08www.mdbr.it - 063613776