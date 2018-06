Animali uccisi e lasciati in spiaggia

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sulla spiaggia libera Ostia Ponente è stata rinvenuta la testa di un capretto, un'oca e un gallo sgozzati». Così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile nazionale iniziative speciali della onlus Le.I.D.A.A. (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), presieduta dall'on. Michela Vittoria Brambilla. «Un orrore - prosegue - inaccettabile. Confidiamo nelle indagini delle forze dell'ordine affinché arrivino agli autori di questi rituali raccapriccianti che coinvolgono animali, decapitati con grande ferocia. Non è la prima volta che accade. Episodi di riti satanici e vudù sono stati riscontrati in altre occasioni all'interno delle rovine romane della Villa di Plinio o della spiaggia libera di Castelporziano». Conclude la nota Sidoli: «Per ogni forma di maltrattamento ed uccisione di animali, il reato contestato è quello previsto dall'articolo 544 ter ( reclusione da tre mesi ad un anno)».