Angelo Maggi, la voce dei divi

Stefania Cigarini

Il doppiattore (la voce oltre il buio) non è un titolo scelto a caso: «Il doppiaggio è il mestiere di chi, prima di tutto, è un attore con il compito di dare espressione, nella nostra lingua, alle emozioni che altri hanno creato nella loro. Lo spettacolo rappresenta una perfetta occasione per il pubblico di conoscere da vicino e vedere chi si nasconde dietro la Voce che lo accompagna al cinema o davanti alla tivù».

Parola di Angelo Maggi, attore e doppiatore, che lo spettacolo - il primo interamente dedicato al doppiaggio - l'ha scritto e lo dirige. Maggi è la storica voce di Tom Hanks, Bruce Willis, Robert Downey Jr, Il Commissario Winchester dei Simpson, Mark Harmon di NCIS e James Spader di Black List. Ha da poco finito di doppiare John Turturro, il Guglielmo da Baskerville della serie Il nome della rosa e Steve Coogan (Stanlio) nel film Stan & Ollie. Sul palco del teatro Belli andrà Vanina Marini, con gli interventi in video di Pino Insegno, Massimo Lopez, Marina Tagliaferri e Luca Ward ed un ospite d'onore diverso ogni sera (Maurizio Mattioli oggi). La novità di questa (quarta) edizione è il contest dedicato ai giovani . Ai due vincitori andrà una borsa lavoro .

