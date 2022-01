Angela, la svolta dopo 10 anni: uccisa per celare la gravidanza

Elena Gianturco

Uccisa perché incinta. Svolta nelle indagini su Agata Scuto, la ragazza disabile svanita nel nulla a 22 anni nel giugno del 2012 dalla sua casa ad Acireale. Rosario Palermo, 62 anni, ex convivente della madre della giovane è stato arrestato dai carabinieri per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata, il cui corpo non è mai stato trovato. Per la Procura di Catania, l'indagato l'avrebbe uccisa dopo aver scoperto che era incinta.

Tra i gravi indizi raccolti, l'intercettazione in cui Palermo parla da solo in auto: teme che il corpo di Agata venga trovato in un casolare a Pachino e che si possa così scoprire che è stata strangolata e bruciata. Pensa di recarsi sul luogo per verificare cosa sia rimasto del cadavere. A far scattare le indagini nel 2020 una segnalazione a Chi l'ha visto? sulla presenza del corpo nella cantina della casa della madre. Un buco nell'acqua che però portò a concentrare le indagini su Palermo visto il «rapporto particolare che aveva nell'ultimo periodo con la ragazza».

L'uomo avrebbe mentito sui suoi spostamenti il giorno della scomparsa e cercato di inquinare le prove, con falsi alibi. «Una complessa messa in scena» di cui dovrà rispondere Palermo, ora nel carcere di Noto. L'interrogatorio di garanzia, si terrà giovedì prossimo.



