ASSOCIAZIONE CIVITA

Presenta il libro In Trincea per Amore Storie

di famiglie nell'inferno delle droghe (Paoline) che racconta il mondo delle famiglie che sono costrette a fare i conti con la tossicodipendenza. Con l'autrice, Gloria Martinis, Giovanni Greco, Paolo De Laura.

Piazza Venezia 11, oggi alle 18, ingr. libero

Duo Fiorini

UNIVERSITÀ TOR VERGATA

Le due Sonate per violino e pianoforte più famose dell'800 - la Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78 di Brahms e la Sonata n. 9 in la maggiore op. 47 nel concerto del violinista Marco Fiorini e del pianista Giordano Fiorini.

Audit. Morricone, via Columbia 1, oggi alle 18

Alexander Sladkovsky

PARCO DELLA MUSICA

Dirige l'Orchestra di Santa Cecilia in un programma di ajkovskij: Sinfonia n. 1, Eugenio Onegin: Entr'acte e Valzere; Ouverture 1812; Rimskij-Korsakov, Capriccio spagnolo.

V.le P. de Coubertin, oggi alle 19,30; domani alle 20,30; sabato alle 18

