Angela Calzoni

Un corpo fatto a pezzi e dato alle fiamme. Talmente sfigurato che solo l'autopsia potrà dire se si tratta di un uomo o di una donna.

Potrebbe essere l'inizio di un noir ambientato nella periferia di New York o di Los Angeles. E invece è successo a Milano, in zona Bovisasca, poco lontano dalle aule e dai laboratori del Politecnico. A cancellare i lineamenti della vittima e consumare carne, tendini e ossa ci ha pensato un incendio doloso, appiccato nella notte tra sabato e ieri quasi certamente dall'assassino, in un gabbiotto dei rifiuti in via Cascina dei Prati, periferia Nord di Milano.

I vigili del fuoco sono stati chiamati da un inquilino di uno dei palazzoni popolari che si affacciano sulla via. Edifici di proprietà dell'Aler con decine e decine di appartamenti, abitati soprattutto da anziani e da famiglie di migranti. Una volta spento il rogo, a tarda notte, tra i cumuli di pattume anneriti, è spuntato il cadavere smembrato. La testa, le mani e le gambe erano state staccate dal busto e buttate a qualche metro di distanza. I tratti del viso erano irriconoscibili per via del fuoco. Impossibile per gli investigatori capire subito età e sesso della vittima. Anche se la corporatura ha portato gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica a pensare che si tratti di una donna. Forse chi ha ucciso contava proprio sulle fiamme per cancellare ogni traccia dell'omicidio. Cadavere compreso.

Adesso polizia e procura devono capire come e perché la vittima sia arrivata in via Casina dei Parati e soprattutto cercare di identificarla. Si sta anche cercando di individuare possibili testimoni che abbiano visto chi, approfittando del buio, sia entrato nel deposito dei rifiuti e abbia scaricato i sacchi con dentro il corpo fatto a pezzi e poi abbia sparso benzina dappertutto e appiccato l'incendio. I resti saranno analizzati dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che dirige il Labanof della Statale, e dal suo pool nell'istituto di Medicina legale di piazzale Gorini. E solo allora sarà possibile capire a chi appartenevano e che cosa abbia dovuto patire la vittima prima di morire.

