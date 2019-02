Angela Calzoni

Settecento milioni di euro. È questa la somma sequestrata dalle Fiamme gialle a Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti. Le cinque banche sono finite al centro di un'inchiesta della procura di Milano su una maxi truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori.

Sono un centinaio i clienti raggirati. Tra loro anche Vasco Rossi, che nell'affare avrebbe investito 2,5 milioni di euro. Nella lista anche la conduttrice Federica Panicucci, truffata per 50 mila euro, la showgirl Simona Tagli, che aveva comprato 29mila euro di diamanti, e l'imprenditrice Diana Bracco. Tra gli indagati, che in tutto sono una settantina, anche il direttore generale di Banco Bpm Maurizio Faroni e altri dirigenti della banca, oltre a responsabili delle due società Idb e Dpi che vendevano i preziosi agli investitori e che sono state anche loro oggetto dei sequestri.

In particolare, il sequestro per l'ipotesi di truffa è di 149 milioni nei confronti di Idb, di 165 milioni a carico di Dpi, di 83,8 milioni a carico di Banco Bpm e di Banca Aletti, di 32 milioni nei confronti di Unicredit, di 11 milioni a carico di Intesa Sanpaolo e di 35,5 milioni a carico di Mps. Per l'ipotesi di autoriciclaggio il sequestro è da 179 milioni per Idb e di 88 milioni per Dpi.

A raccontare per primo che qualcosa non andava era stata la trasmissione Report nell'ottobre 2016. I giornalisti avevano confrontato i diamanti proposti dalle società Idb e Dpi a parità di carati, brillantezza e purezza - con le quotazioni del listino internazionale riconosciuto in tutto il mondo. E in alcuni casi i prezzi praticati dalle due società erano addirittura doppi. Fondamentale, per gli inquirenti, anche il ruolo delle banche, che proponevano l'investimento ai risparmiatori e che per gli inquirenti sarebbero state al corrente di tutto. Anomalie di cui si è accorta anche l'Antitrust che sulla vicenda ha acceso un faro.

