Angela CalzoniPrima l'amore con Maxi Lopez e tre figli. Poi i tradimenti e le interviste fiume sui giornali. E infine la vendetta. Tutto in salsa argentina. Wanda Nara, che nel frattempo si è risposata con Mauro Icardi, amico dell'ex marito, il 22 giugno 2015 ha diffuso sui social numero di telefono, email e dati personali di Lopez. Il calciatore, che adesso gioca in Brasile, era stato subissato per giorni e giorni di chiamate e messaggi dei tifosi. Il tutto in pieno calciomercato.Adesso per quella lesione della privacy (il reato contestato è trattamento illecito di dati privati) il pm ha chiesto per la showgirl una condanna a 4 mesi. Secondo l'accusa Wanda Nara - che nel frattempo ha avuto altri due figli da Icardi ed è diventata la sua manager - avrebbe voluto «trarre profitto» dal quel gesto che avrebbe danneggiato Maxi Lopez proprio perché aveva disturbato le trattative con altre squadre intenzionate a ingaggiarlo.Gli scontri tra l'ex attaccante di Samp, Torino e Udinese e la 31enne di Buenos Aires, celebre per le foto osé pubblicate su Instagram (l'ultima la ritrae in intimo nella sua cabina armadio) e ora anche opinionista di Tiki Taka su Mediaset, sono andati avanti per mesi, a suon di rivelazioni, confessioni e accuse incrociate. E il clima tra i due, dopo un iniziale riavvicinamento «per i figli», non è mai tornato sereno. Tanto che Maxi Lopez, difeso dall'avvocato Aldo Cribari, nel corso del processo ha definito i rapporti tra loro «ancora non buoni». Wanda Nara invece ha preferito non comparire in aula. Per il suo avvocato, Giuseppe Di Carlo, «non c'è la prova che sia stata proprio lei l'autrice dei post sui social network e nemmeno che abbia creato un danno al calciatore». Per questo il legale ha sollecitato l'assoluzione. Sul fronte opposto il difensore di Lopez, che si è costituito parte civile, ha chiesto la condanna. Il 29 ottobre la sentenza.riproduzione riservata ®