Angela Calzoni Igor Maj, 14 anni, appassionato di arrampicata come il padre Ramon,

Angela CalzoniIgor Maj, 14 anni, appassionato di arrampicata come il padre Ramon, era abituato a sfidare il limite. Una settimana fa, però, quel limite l'ha superato senza più tornare indietro.Probabilmente per colpa del Blackout, un gioco folle che da qualche anno impazza in Rete: soffocarsi da soli, fino a perdere i sensi.LE CINQUE PROVE ONLINEIntorno alle 11 di mattina di giovedì scorso, Igor clicca sul suo smatphone un filmato postato su YouTube che riguarda le 5 sfide pericolosissime che i ragazzi fanno attraverso internet. Tra le prove, oltre a come sballarsi senza droga ma solo con la musica e a come ubriacarsi versandosi bottiglie di vodka sugli occhi, si fa riferimento anche al gioco che a febbraio ha già ucciso un adolescente a Tivoli, trovato in fin di vita con il cavo della PlayStation stretto intorno al collo.COS'È BLACKOUTLa voce in sottofondo definisce la pratica del Blackout pericolosissima, ma il tono è accattivante. Anche se l'invito è a non provarci o tuttalpiù a farlo in compagnia di un amico, pronto a intervenire in caso di necessità, vien spiegato passo passo in cosa consista la sfida. Passa appena una manciata di minuti e Igor prende la corda da arrampicata, la lega al letto a castello e si lascia scivolare nel vuoto. Non lascia biglietti o messaggi sui social, non scrive parole di addio. Il decesso poteva esser archiviato come suicidio, ma i genitori, come anticipato dal Corriere della Sera, sono certi che dietro la tragedia ci sia proprio quel video che i carabinieri hanno trovato nella cronologia del telefono del ragazzo.ISTIGAZIONE AL SUICIDIOLa Procura, che sta indagando per istigazione al suicidio, ha disposto il sequestro di quello e altri siti pericolosi, che verranno oscurati. Subito dopo la tragedia, il pm Mauro Clerici aveva aperto un fascicolo senza indagati ne ipotesi di reato. Tutto era rimasto sotto traccia, finché il padre del 14enne, Ramon Maj, due giorni fa ha deciso di affidare al sito Pareti.it, uno dei più noti trai climber, un messaggio destinato agli altri genitori di adolescenti. «Fate il più possibile per far capire ai vostri figli che possono sempre parlare con voi», ha scritto. E il riferimento alla sfida del Blackout era chiaro.riproduzione riservata ®