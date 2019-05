Angela Calzoni

Hanno cerato di imbarcare pure il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Una istigazione alla corruzione che però non è andata in porto, anche se il governatore leghista non ha denunciato. Ad avvicinare Fontana è stato Gioacchino Caianiello, già coordinatore di Forza Italia a Varese, città della quale Fontana è stato sindaco. Nel 2018 il ras azzurro dei voti avrebbe proposto a Fontana un baratto: mettere a capo del settore Formazione della Regione il direttore generale dell'Agenzia metropolitana per il lavoro sistemando nel cda l'avvocato Luca Marsico, socio di studio di Fontana ed ex consigliere regionale di FI non rieletto al Pirellone. Ma il governatore ha gentilmente declinato. E oggi di questa ennesima storia di corruzione è l'eroe. Ma la sua posizione è al vaglio della procura, che nei prossimi giorni lo interrogherà come persona informata dei fatti.

C'è anche questo episodio tra le carte dell'inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese. In tutto sono 43 le misure cautelari emesse dal gip Raffaella Mascarino, tra cui 12 arresti in carcere, 16 ai domiciliari, e il resto obblighi di dimora e di firma. Tra i 95 indagati ci sono politici, amministratori e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione mafiosa, corruzione e turbativa d'asta. Una maxi inchiesta che conferma ancora una volta, spiega il procuratore capo di Milano Francesco Greco, «la sinergia tra cosche della ndrangheta, politica e imprenditori».

In carcere sono finiti anche due esponenti di Forza Italia, il consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, candidato alle Europee, e il sottosegretario azzurro della Regione Fabio Altitonante, accusati di associazione a delinquere e corruzione. I magistrati hanno anche presentato una richiesta di arresto per il parlamentare piemontese di FI Diego Sozzani per finanziamento illecito ai partiti. Anche Fratelli d'Italia, da quanto è emerso dall'inchiesta, avrebbe ricevuto finanziamenti illeciti.

Sono due le gare al centro delle contestazioni: il servizio di pulizia dalla neve del comune di Milano e comuni limitrofi per 2017-2021 e il bando per il teleriscaldamento dell'A2a. Ma l'inchiesta potrebbe allargarsi. Fondamentali fono state le intercettazioni captate nel ristorante Da Berti, vicino a Palazzo Lombardia. Gli indagati lo chiamavano «la mensa dei poveri», che ora è diventato il nome dell'inchiesta. Tra gli episodi più eclatanti, anche tangente versata su una sentenza per tangenti che nel 2005 l'imprenditore edile Emilio Paggiaro avrebbe versato a Caianiello per un cambio di destinazione d'uso di un terreno. Il politico è stato condannato a novembre 2017 a 3 anni di pena e a un risarcimento di 125mila euro. Quei soldi Caianiello non li versò mai, ma in cambio di un'altra concessione richiesta dallo stesso imprenditore lo costrinse a dire di essere stato saldato.

