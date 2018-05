Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniCondannati, ma con uno sconto. Nel secondo processo di appello, per Nicole Minetti la pena per la vicenda Ruby bis (ovvero il favoreggiamento della prostituzione) passa da 3 anni a 2 anni e 10 mesi, mentre per Emilio Fede si va dai 4 anni e 10 mesi a 4 anni e 7 mesi inflitti ieri dalla Corte d'Appello di Milano.I giudici, però, hanno ritenuto che entrambi abbiano avuto un ruolo da protagonisti nell'animare le cene eleganti di Arcore. Un fatto che nemmeno le difese negano, tutto sta nel vedere come. L'avvocato Pasquale Pantano, che difende la Minetti con il collega Paolo Righi, ha paragonato l'ex consigliera regionale lombarda a Marco Cappato nel caso dj Fabo. Cappato ha solo aiutato il 40enne milanese a esercitare il suo diritto di raggiungere la Svizzera per accedere al suicidio assistito, manifestando così la libertà di decidere della propria vita. Allo stesso modo anche la Minetti, per il legale, ha solo aiutato le Olgettine a «esprimere liberamente la propria sessualità», diritto che, estremizzando, non esclude nemmeno «l'esercizio libero della prostituzione».Il ragionamento è terminato con un'istanza di assoluzione per Minetti o, in alternativa, con la richiesta che la questione finisca davanti alla Consulta che ne valuti la costituzionalità. Posizioni a cui si sono associati, senza successo, anche i legali dell'ex direttore del Tg4.riproduzione riservata ®